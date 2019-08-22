Человекоподобный робот «Федор» отправился в космос

Новости мира. Робот «Федор» отправился покорять космос. Ракета-носитель с искусственным космонавтом стартовала с космодрома Байконур в половину седьмого утра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Робот «Федор» отправился покорять космос. Ракета-носитель с искусственным космонавтом стартовала с космодрома Байконур в половину седьмого утра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А уже через 9 минут корабль вышел на орбиту и взял курс на МКС.
На станции «Федор» проведет около 17 дней. За это время с ним проведут ряд экспериментов по управлению с помощью специального костюма, повторяющего движения оператора.