Человекоподобный робот «Федор» отправился в космос

Новости мира. Робот «Федор» отправился покорять космос. Ракета-носитель с искусственным космонавтом стартовала с космодрома Байконур в половину седьмого утра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А уже через 9 минут корабль вышел на орбиту и взял курс на МКС.