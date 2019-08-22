Во время пожара на теплоходе в Санкт-Петербурге погиб человек

Новости России. В результате пожара на теплоходе в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло около шести часов утра. В этот момент на судне находились свыше 300 пассажиров. Пламя вспыхнуло на первой палубе в каюте механика и стало быстро распространяться. Людей экстренно эвакуировали.