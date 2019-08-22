В Калифорнии на ВПП внезапно сгорел самолёт

Новости США. На взлетно-посадочной полосе калифорнийского аэропорта сгорел самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о воздушной гавани Оровилля. Лайнер внезапно прервал полет, приземлился на территории аэропорта и вспыхнул. Все 10 пассажиров, которые находились на борту, а также члены экипажа успели покинуть воздушное судно.