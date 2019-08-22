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В Калифорнии на ВПП внезапно сгорел самолёт

22 августа 2019 09:08
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Новости США. На взлетно-посадочной полосе калифорнийского аэропорта сгорел самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Калифорнии на ВПП внезапно сгорел самолёт-1

Речь идет о воздушной гавани Оровилля. Лайнер внезапно прервал полет, приземлился на территории аэропорта и вспыхнул. Все 10 пассажиров, которые находились на борту, а также члены экипажа успели покинуть воздушное судно.

В Калифорнии на ВПП внезапно сгорел самолёт-4

Не смотря на усилия пожарных, самолет полностью сгорел и развалился. Специалисты пытаются установить, что стало причиной ЧП.

# Авиакатастрофа # Фотофакт

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