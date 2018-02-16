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10 тонн марихуаны стоимостью более $20 млн изъяли в Аргентине

16 февраля 2018 13:02
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Новости Аргентины. На северо-востоке Аргентины национальная жандармерия изъяла, без малого, 10 тонн марихуаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

10 тонн марихуаны стоимостью более $20 млн изъяли в Аргентине-1

Стоимость наркотика на черном рынке могла составить более 20 миллионов долларов. За деятельностью банды правоохранители вели наблюдение и насторожились, когда те купили грузовик.  

В провинции Мисьонес их задержали вместе с грузом. В отделение доставлены три человека. Позже им будут предъявлены обвинения.  

# Наркотики # Фотофакт

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