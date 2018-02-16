Фотофакт: в Стамбуле кот заблокировал выход с эскалатора

Видео с участием кота было опубликовано в группе Aww Station в Facebook 14 февраля в 16:30. К 16 февраля число просмотров ролика достигло 2,7 миллиона. Также под видео оставлено более 23 тысяч комментариев.

Новости Турции. В Стамбуле кот сел у схода с эскалатора. Дерзкое животное ничуть не смущал тот факт, что оно мешает людям.

Фото: скриншот из видео на странице Aww Station в Facebook

«У нас в Шеппартоне есть утки, которых ходят по автомагистралям. И всем водителям приходится ждать, пока они перейдут дорогу»,

«Хотя я люблю животных, я бы точно воспользовалась своей ногой, чтобы отодвинуть кота!»,

«Хотелось бы мне взять его и отнести к себе домой»,

«Удивительно, что никто не пнул кота. Я рад, что никто этого не сделал»,

«Хэй, кто-нибудь, остановитесь и поздоровайтесь с котом. Что вообще происходит…».

К кошкам в Турции особое отношение. Котов регулярно подкармливают и пускают почти везде. Для этих пушистых зверей на улицах строятся небольшие домики. В стране есть пословица: «Если ты убил кота, ты должен построить мечеть и просить прощения у Бога».

В январе 2018 года в Австралии кенгуру не пустил туристку в туалет.