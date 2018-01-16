Британец сдержал чих и оказался в больнице с травмой глотки

Новости Великобритании. 34-летний мужчина попал в больницу из-за сдержанного чиха. Не нашедший выхода воздух травмировал глотку.

Как сообщается в BMJ Case Reports, мужчину доставили в отделение неотложной помощи из-за изменившегося голоса и боли при глотании. Пациент сообщил, что его шея хрустит и отекла по обеим сторонам. Это началось, когда мужчина сдержал чих, закрыв рот и зажав нос.

После обследования пациенту диагностировали спонтанный разрыв пищевода. В шее образовались пузырьки, которые лопались и издавали хрустящий звук.

Британца госпитализировали из-за риска осложнений. Его кормили через назогастральную трубку и внутривенно вводили антибиотики для профилактики. Позже трубку убрали и пациенту назначили мягкую диету.

После выписки за пациентом наблюдали ещё два месяца. Осложнений не возникло.

В прошлом году стал известен необычный случай из врачебной практики.