В Совете Европы неожиданно озаботились правами французов

Новости Франции. Газ, водометы, дубинки, массовые задержания – больше двух месяцев власти Франции жестко подавляют вспыхивающие в стране протесты. Все это время международное сообщество как будто не замечало происходящее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И вдруг Совет Европы озаботился правами французов, которые силовики грубо нарушают, применяя к протестующим против пенсионной реформы чрезмерную силу. Об этом заявил не кто иной, как комиссар по правам человека Дуня Миятович. Именно она, как известно, в свое время работала представителем ОБСЕ в Минске и в частности занималась вопросами свободы СМИ. Тогда Миятович заявляла, что права журналистов в Беларуси грубо нарушаются. Не то что в Европе, которая, по ее мнению, является образцом демократии. И вдруг сейчас она резко изменила свою позицию.