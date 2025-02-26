Стрельба в США – неизвестный убил двух человек

Очередной случай массовой стрельбы в США. Жертвами инцидента стали двое мужчин, также со следами огнестрельного ранения была найдена женщина, она доставлена в больницу. Трагедия произошла в штате Огайо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В городе Ланкастер неизвестный вошел в один из домов и открыл огонь по его жителям, после чего пытался скрыться с места преступления, однако был остановлен прибывшим нарядом полиции. В ходе завязавшейся перестрелки ранения получили патрульный и сам злоумышленник. Их жизням ничего не угрожает. Следователи устанавливают личность нападавшего и его мотивы. С начала 2025 года это уже 55-й случай массовой стрельбы в США. Жертвами стали 79 человек.