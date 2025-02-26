ПВО РФ за ночь сбили 128 украинских беспилотников

Украинская атака дронов в ночь на 26 февраля стала самой массовой за 2025 год. За ночь удалось сбить 128 дронов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Украинская атака дронов в ночь на 26 февраля стала самой массовой за 2025 год. За ночь удалось сбить 128 дронов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
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Ранее, 24 января, силами ПВО был сбит 121 беспилотный летательный аппарат. В 2024 году в 35 областях вне зоны спецоперации было сбито около 7 345 БПЛА, в том числе 1896 – в Белгородской, 1206 – в Брянской и 1170 – в Курской областях.