ПВО РФ за ночь сбили 128 украинских беспилотников

Украинская атака дронов в ночь на 26 февраля стала самой массовой за 2025 год. За ночь удалось сбить 128 дронов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Ранее, 24 января, силами ПВО был сбит 121 беспилотный летательный аппарат. В 2024 году в 35 областях вне зоны спецоперации было сбито около 7 345 БПЛА, в том числе 1896 – в Белгородской, 1206 – в Брянской и 1170 – в Курской областях.