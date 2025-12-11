Дания и Франция планируют ввести запрет соцсетей для подростков

То, что еще недавно казалось немыслимым – государственный барьер между ребенком и экраном, теперь становится новой нормой в Евросоюзе. Франция и Дания уже готовят законы, которые фактически ограничат цифровое пространство подростков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если до этого во Франции требовалось согласие родителей для детей до 15 лет на пользование соцсетями, то теперь ситуация иная. Президент Эммануэль Макрон объявил о планах полного запрета соцсетей для подростков до 16 лет. Законопроект поступит в парламент уже в начале 2026 года. К середине 2026-го аналогичные меры готова ввести и Дания. Местные власти все чаще называют соцсети угрозой, с которой семья и школа не могут справиться.

Напомним, что инициатором идеи ужесточения цифровой гигиены стала Австралия: с декабря 2025 года в стране действует полный запрет социальных сетей для пользователей младше 16 лет. Сервисы обязаны блокировать детские аккаунты под угрозой миллиардных штрафов.