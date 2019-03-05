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Церемония прощания с Жоресом Алфёровым пройдёт в Петербурге

05 марта 2019 07:45
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Новости России. В Санкт-Петербурге 5 марта простятся с выдающимся физиком Жоресом Алферовым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония пройдет в Российской академии наук. Похоронят ученого на Комаровском кладбище.

Церемония прощания с Жоресом Алфёровым пройдёт в Петербурге-1

Уроженец Беларуси умер в первый день весны из-за проблем с сердцем. Ему было 88 лет. В 2000 году он получил Нобелевскую премию по физике.

«Вдруг из люка показывается голова рабочего. Смотрит на нас: «Ай-яй-яй, Жорес Алфёров!» Каким запомнили знаменитого физика в Беларуси

# Некролог # Фотофакт

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