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На Сицилии прошла «Битва апельсинов»: видеофакт

05 марта 2019 06:58
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Новости Италии. В Италии прошла «Битва апельсинов». Оранжевое противостояние состоялось в рамках ежегодного карнавала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Сицилии прошла «Битва апельсинов»: видеофакт-1

Уже традиционно из Сицилии в город Ивреа каждый год привозят более 500 тонн апельсинов. Жители закидывают людей цитрусовыми, а те атакуют их в ответ, стоя на тележках.

На Сицилии прошла «Битва апельсинов»: видеофакт-4

Истоки этой традиции точно неизвестны. Существует версия, что «апельсиновая битва» – это имитация конфликта наполеоновской армии с народом города.

# Культурные традиции # Фотофакт

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