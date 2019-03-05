На Сицилии прошла «Битва апельсинов»: видеофакт

Новости Италии. В Италии прошла «Битва апельсинов». Оранжевое противостояние состоялось в рамках ежегодного карнавала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. В Италии прошла «Битва апельсинов». Оранжевое противостояние состоялось в рамках ежегодного карнавала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже традиционно из Сицилии в город Ивреа каждый год привозят более 500 тонн апельсинов. Жители закидывают людей цитрусовыми, а те атакуют их в ответ, стоя на тележках.
Истоки этой традиции точно неизвестны. Существует версия, что «апельсиновая битва» – это имитация конфликта наполеоновской армии с народом города.