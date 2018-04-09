Церемония инаугурации президента Армении Армена Саркисяна состоялась в Ереване 9 апреля

Новости Армении. Церемония инаугурации четвертого президента Армении состоится 9 апреля в Ереване, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пройдет она в ходе специального заседание парламента на одной из крупнейших арен в стране спортивно-концертном комплексе имени Демирчяна.

Армен Саркисян станет первым главой республики, избранным не в ходе общенародного голосования, а депутатами парламента. Такие изменения были предусмотрены реформами 2015 года, которые закрепили переход страны от президентской формы правления.

После того, как Саркисян вступит в должность, будут завершены все формальные и правовые процедуры переходного периода, и Армения станет парламентской республикой.