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Четыре пассажира и пилот погибли. В Аргентине потерпел крушение легкомоторный самолёт

09 апреля 2018 08:33
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Новости Аргентины. Причины крушения небольшого самолета в Аргентине выясняют представители бюро по расследованию происшествий в гражданской авиации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четыре пассажира и пилот погибли. В Аргентине потерпел крушение легкомоторный самолёт-1

Воздушное судно упало в провинции Ла-Пампа, в труднодоступном районе. На борту в момент крушения находились пилот и четыре пассажира. Все они погибли.

Есть сведения, что самолет направлялся из провинции Мендоса в провинцию Буэнос-Айрес. На месте крушения продолжают работать специалисты.

# Фотофакт # Авиакатастрофа

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