Четыре пассажира и пилот погибли. В Аргентине потерпел крушение легкомоторный самолёт

Новости Аргентины. Причины крушения небольшого самолета в Аргентине выясняют представители бюро по расследованию происшествий в гражданской авиации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воздушное судно упало в провинции Ла-Пампа, в труднодоступном районе. На борту в момент крушения находились пилот и четыре пассажира. Все они погибли.

Есть сведения, что самолет направлялся из провинции Мендоса в провинцию Буэнос-Айрес. На месте крушения продолжают работать специалисты.