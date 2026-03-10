Прямой эфир

Цены на газ в Евросоюзе взлетели на 90%

10 марта 2026 17:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

А Европа оказалась на грани большого, а главное – тяжелого энергетического кризиса. В Евросоюзе цены на газ взлетели на 90 %, достигнув 800 долларов за тысячу кубометров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это абсолютный рекорд за последние три года. Стоимость нефти также показала стремительный рост, правда, пока на 40 %.

Ближневосточный конфликт докатился до Европы. Немцы теперь заправляются в Польше

Цены на газ в Евросоюзе взлетели на 90%-2

Таковы последствия войны США и Израиля с Ираном, которая породила и дефицит сырья. Из-за конфликта закрыт Ормузский пролив, через который на мировой рынок поставляется около 20 % нефти и нефтепродуктов и примерно столько же – сжиженного природного газа. Его главный производитель Катар после ударов иранских дронов прекратил экспорт голубого топлива, остановил существующий завод по его производству. 

Ситуацию усложняет тот факт, что в Европе еще не закончился отопительный сезон, а подземные газовые хранилища уже почти истощены. Рост цен на топливо уже вызвал панику у автомобилистов практически во всех странах ЕС. Литр топлива там превысил два евро. И это только начало. В Европе стали постепенно осознавать, что перебои поставок всех энергоносителей будут долгими. Поскольку окончания ближневосточного кризиса пока не видно.

# Европейский союз # Газ

Другие новости рубрики

Все новости
Сийярто заявил о панике на Украине из-за конфискации миллионов Ощадбанка
10 марта 2026 16:33

Сийярто заявил о панике на Украине из-за конфискации миллионов Ощадбанка

Путин: 15-17% территорий ДНР находится под контролем Киева
10 марта 2026 14:47

Путин: 15-17% территорий ДНР находится под контролем Киева

Bloomberg: кризис в Иране вынудил компании из Японии обратиться к «Русалу»
10 марта 2026 14:25

Bloomberg: кризис в Иране вынудил компании из Японии обратиться к «Русалу»