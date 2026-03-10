Цены на газ в Евросоюзе взлетели на 90%

А Европа оказалась на грани большого, а главное – тяжелого энергетического кризиса. В Евросоюзе цены на газ взлетели на 90 %, достигнув 800 долларов за тысячу кубометров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это абсолютный рекорд за последние три года. Стоимость нефти также показала стремительный рост, правда, пока на 40 %.

Таковы последствия войны США и Израиля с Ираном, которая породила и дефицит сырья. Из-за конфликта закрыт Ормузский пролив, через который на мировой рынок поставляется около 20 % нефти и нефтепродуктов и примерно столько же – сжиженного природного газа. Его главный производитель Катар после ударов иранских дронов прекратил экспорт голубого топлива, остановил существующий завод по его производству.

Ситуацию усложняет тот факт, что в Европе еще не закончился отопительный сезон, а подземные газовые хранилища уже почти истощены. Рост цен на топливо уже вызвал панику у автомобилистов практически во всех странах ЕС. Литр топлива там превысил два евро. И это только начало. В Европе стали постепенно осознавать, что перебои поставок всех энергоносителей будут долгими. Поскольку окончания ближневосточного кризиса пока не видно.