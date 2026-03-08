Ближневосточный конфликт докатился до Европы. Немцы теперь заправляются в Польше

Сегодня ключевые маршруты, которые связывают наш регион с Африкой, проходят через Ближний Восток, где происходит масштабная эскалация, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мы видим прямое военное столкновение коалиции США и Израиля против Ирана. Конфликт вышел за рамки прокси-войны и охватил более десятка стран региона. Как вернуть деньги за сорванный отдых – читайте здесь.

Перепады мирового настроения докатились и до Европы. Всего за несколько дней в Германии цены бензина и дизеля выросли примерно на одну пятую. Из-за этого немцы едут заправляться в соседнюю Польшу, где цены тоже растут, но не с такой скоростью.

Стефани Данек, жительница Германии:

Поскольку цены на топливо в Германии резко выросли и семьи больше не могут позволить себе ездить на машинах, я взяла сегодня выходной, чтобы съездить в Польшу и заправить автомобиль.

Саид Гафуров, доцент Московского государственного лингвистического университета:

Уже идет страшный всплеск цен на нефть. И причем тут любопытно, что еще важнее для Европы, например, оказался резкий рост цен на газ, потому что Катар – крупнейший производитель сжиженного газа. И вообще есть такое понятие «танкеропровод», когда танкеры со сжиженным газом шли очень плотно, как трубопровод.

Иран пока не готов полностью открыть Ормузский пролив. Его блокировка – ответ на американо-израильские бомбежки. И хотя Трамп уже заявил, что знает, как решить морские проблемы, и что цены так же быстро упадут, как и поднимались, американцы предпочитают наполнить канистру-другую на случай, если что-то пойдет не так.

Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Не стоит забывать о том, что Ближний и Средний Восток – это страны, которые находятся на очень важных логистических артериях. И если мы говорим только об энергоносителях, это одно дело. Но кроме энергоносителей есть целый спектр других товаров, которые жизненно необходимы странам той же Европы, той же Азии. На сегодняшний день фактически этот канал перекрыт. И когда он заработает снова по-нормальному, к сожалению, неизвестно.