Сийярто заявил о панике на Украине из-за конфискации миллионов Ощадбанка

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Киеве после того, как были задержаны украинские граждане с перевозимыми деньгами из Ощадбанка, началась паника. Об этом пишет ТАСС.

По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, украинская сторона вновь вызвала посла, однако в Венгрии случившееся считают вопросом национальной безопасности.

Сийярто отметил, что ввоз сотен миллионов евро и долларов при подозрительных обстоятельствах вызывает законные вопросы: кому предназначались средства, почему их сопровождали военные и связано ли это с возможным вмешательством Украины в венгерские выборы.

В Венгрии 6 марта задержали семерых сотрудников украинского Ощадбанк, перевозивших 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота. Инкассаторов позже отпустили, но деньги и ценности остались в Венгрии как вещдоки.

В Киеве настаивают, что средства были законно получены в австрийском банке и следовали транзитом.

Фото: pixabay