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Израильтяне требуют отставки Нетаньяху

08 апреля 2024 06:10
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В Израиле не утихают антиправительственные выступления. Самая масштабная акция прошла в Тель-Авиве. Там, требуя отставки премьер-министра, на улицы вышли тысячи людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израильтяне требуют отставки Нетаньяху-1

Митинг организовали в день, когда начался шестой месяц операции израильской армии в секторе Газа. Возмущение жителей страны вызывает то, что за это время правительство Нетаньяху ничего не сделало, чтобы освободить захваченных боевиками ХАМАС израильтян. На разгон протестующих власти направили наряды полиции. Мирная вначале акция переросла в ожесточенные столкновения.

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