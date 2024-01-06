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Новый закон о мобилизации коснётся украинцев, уехавших за границу

06 января 2024 10:36
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Законопроект об изменениях в мобилизации в Украине коснется также украинских граждан, находящихся за рубежом, пишет ТАСС со ссылкой на интернет-издание «Страна».

Зампредседателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной рады Егор Чернев заявил, что украинских мужчин, которые находятся на территории других стран, мобилизационные изменения в Украине также будут затрагивать. Однако, как отметил Чернев, в данный момент по этой группе граждан «больше вопросов пока, чем ответов».

В ноябре 2023 года секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко признал, что мобилизация в Украине потерпела крах.

# Международная политика # Егор Чернев

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