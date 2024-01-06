Новый закон о мобилизации коснётся украинцев, уехавших за границу

Законопроект об изменениях в мобилизации в Украине коснется также украинских граждан, находящихся за рубежом, пишет ТАСС со ссылкой на интернет-издание «Страна».

Зампредседателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной рады Егор Чернев заявил, что украинских мужчин, которые находятся на территории других стран, мобилизационные изменения в Украине также будут затрагивать. Однако, как отметил Чернев, в данный момент по этой группе граждан «больше вопросов пока, чем ответов».

В ноябре 2023 года секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко признал, что мобилизация в Украине потерпела крах.