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Ценовой потолок ЕС и G7 на нефть России оказался провальным

06 июня 2023 12:34
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Российская нефть и нефтепродукты реализуются в Европе по рыночным ценам посредством посредников, что позволяет практически не соблюдать ценовые ограничения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков. 

В итоге доходы России от нефтяного экспорта растут, что благоприятно сказывается на бюджете. Введенные ранее Западом «потолки» не оказали должного эффекта.

По информации Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), в феврале-апреле 2023 года поступления России от нефтяного экспорта выросли на 14 процентов. Коалиция по ограничению цен, которая должна была контролировать ситуацию, не сумела достигнуть результатов, не справившись со взятыми на себя обязательствами. Это показывает низкую эффективность механизма ограничения цен.

# Международная политика

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