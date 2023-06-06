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В Норвегии исчез с радаров крупнейший авианосец США

06 июня 2023 12:02
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В Норвегии заявили о пропаже крупнейшего авианосца США. Он отправился из Осло в сторону России и вдруг перестал выходить на связь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Норвегии исчез с радаров крупнейший авианосец США-1

Не обнаружено никаких электронных следов его перемещения. Как пишут местные СМИ, корабль длиной около 340 метров, на борту которого находится 4,5 тысячи военных внезапно стал невидим и неслышен. Глава Вооруженных сил Норвегии также заявил, что не имеет понятия, где сейчас находится авианосец, так его маршрут известен лишь США.

# Вооруженные силы # Фотофакт

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