В Норвегии исчез с радаров крупнейший авианосец США

В Норвегии заявили о пропаже крупнейшего авианосца США. Он отправился из Осло в сторону России и вдруг перестал выходить на связь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не обнаружено никаких электронных следов его перемещения. Как пишут местные СМИ, корабль длиной около 340 метров, на борту которого находится 4,5 тысячи военных внезапно стал невидим и неслышен. Глава Вооруженных сил Норвегии также заявил, что не имеет понятия, где сейчас находится авианосец, так его маршрут известен лишь США.