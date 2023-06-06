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Наводнения превратили Гаити в зону бедствия

06 июня 2023 12:19
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Новости Гаити. Число жертв масштабных наводнений и оползней на Гаити выросло до 42. Как минимум несколько десятков человек пропали без вести. Под водой оказались более 13,5 тысячи домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наводнения превратили Гаити в зону бедствия-1

Наводнения превратили Гаити в зону бедствия-3

Ущерб сельскому хозяйству пока трудно подсчитать, так как уничтожен урожай на тысячах гектарах полей. Стихия превратила страну, которая и так находится в глубоком экономическом кризисе, в зону бедствия. И Гаити вряд ли сможет с ней справиться состоятельно.

Наводнения превратили Гаити в зону бедствия-6

Власти пытаются помочь местным, но у них нет на это средств и возможностей. Люди вынуждены сами справляться с последствиями непогоды. Премьер страны ранее заявил, что уже обратился за помощью в международные организации.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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