Наводнения превратили Гаити в зону бедствия

Новости Гаити. Число жертв масштабных наводнений и оползней на Гаити выросло до 42. Как минимум несколько десятков человек пропали без вести. Под водой оказались более 13,5 тысячи домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ущерб сельскому хозяйству пока трудно подсчитать, так как уничтожен урожай на тысячах гектарах полей. Стихия превратила страну, которая и так находится в глубоком экономическом кризисе, в зону бедствия. И Гаити вряд ли сможет с ней справиться состоятельно.