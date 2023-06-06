Кандидат в президенты США Рамасвами хочет разорвать российско-китайские отношения

Нужно разрушить российско-китайский альянс, так как он представляет основную угрозу для Соединенных Штатов в военном плане. Об этом заявил американский предприниматель Вивек Рамасвами, баллотирующийся в президенты США, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

Он отметил о необходимости сконцентрироваться на ослаблении сотрудничества между Россией и Китаем, так как это наиболее серьезная военная угроза, с которой столкнутся Штаты.

Рамасвами также выразил предположение, что партнерство с Россией дает Китаю уверенность в своих шагах в отношении Тайваня, так как Пекин считает, что Вашингтон не сможет противодействовать двум ядерным державам одновременно. Он также призывает к запрету на торговые взаимоотношения с Китаем до тех пор, пока Коммунистическая партия КНДР не реформируется и не внесет изменения в свою политику. Рамасвами осознает, что такие меры могут привести к определенным краткосрочным экономическим последствиям, но убежден, что это стоит принесенных жертв, если это приведет к достижению конкретных целей.

Ранее Россия и Китай многократно утверждали, что их стратегическое сотрудничество не направлено против других стран.