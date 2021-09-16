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​Цена на газ в Европе побила рекорд и превысила 950 долларов за тысячу кубометров

16 сентября 2021 07:52
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Цена на газ в Европе впервые в истории превысила 950 долларов за 1 000 кубометров и уверенно, а главное, быстро приближается к 960, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​Цена на газ в Европе побила рекорд и превысила 950 долларов за тысячу кубометров-1

То есть за день стоимость голубого топлива подскакивает в среднем на 20 %. А если учесть, что в газохранилищах почти уже нечего хранить, то ситуация сложилась, можно сказать, катастрофическая. И это перед предстоящей зимой.

​Цена на газ в Европе побила рекорд и превысила 950 долларов за тысячу кубометров-4

Газовый дефицит может вызвать в Европе не только экономический, но и, что гораздо страшнее, социальный кризис. Он может даже вызвать общественные беспорядки. Как будут выходить из этой ситуации европейские политики, пока неизвестно.

# Экономика # Фотофакт

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