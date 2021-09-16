​Цена на газ в Европе побила рекорд и превысила 950 долларов за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе впервые в истории превысила 950 долларов за 1 000 кубометров и уверенно, а главное, быстро приближается к 960, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

То есть за день стоимость голубого топлива подскакивает в среднем на 20 %. А если учесть, что в газохранилищах почти уже нечего хранить, то ситуация сложилась, можно сказать, катастрофическая. И это перед предстоящей зимой.