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Цена на энергоресурсы в Европе растёт. Миллионы людей могут обеднеть

20 октября 2021 21:03
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В Еврокомиссии предупредили, что миллионы людей по всей Европе обеднеют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там стремительно растет цена на энергоносители, и улучшений в ближайшее время не предвидится.

Цена на энергоресурсы в Европе растёт. Миллионы людей могут обеднеть-1

Похоже, энергетический кризис продлится как минимум до весны – значит, всем придется нелегко. И это в ближайшие дни почувствуют на себе многие семьи, которые просто не смогут оплачивать счета за отопление. Согласно сообщению Европейской профсоюзной конфедерации, почти 3 миллиона европейцев не могут позволить себе отапливать свое жилье, хотя и имеют постоянную работу.

Цена на энергоресурсы в Европе растёт. Миллионы людей могут обеднеть-4

На прошлой неделе Еврокомиссия представила некоторые предложения насчет того, как решить проблему резкого роста цен на энергоносители. Согласно замыслу, страны – члены ЕС должны поддержать людей пособиями или налоговыми послаблениями.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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