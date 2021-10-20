Цена на энергоресурсы в Европе растёт. Миллионы людей могут обеднеть

В Еврокомиссии предупредили, что миллионы людей по всей Европе обеднеют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там стремительно растет цена на энергоносители, и улучшений в ближайшее время не предвидится.

Похоже, энергетический кризис продлится как минимум до весны – значит, всем придется нелегко. И это в ближайшие дни почувствуют на себе многие семьи, которые просто не смогут оплачивать счета за отопление. Согласно сообщению Европейской профсоюзной конфедерации, почти 3 миллиона европейцев не могут позволить себе отапливать свое жилье, хотя и имеют постоянную работу.