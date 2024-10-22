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Казань принимает участников саммита БРИКС

22 октября 2024 06:27
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В Казани 22 октября стартует саммит БРИКС. Столица Татарстана примет представителей 36 стран, в том числе Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Казань принимает участников саммита БРИКС-2

Блок готовится к расширению, и Минск тоже может пополнить его ряды. О том, что Беларусь заинтересована включиться в интеграционные процессы на пространстве сообщества, Александр Лукашенко заявил еще минувшим летом. 

Позиции БРИКС на международной арене со временем будут только усиливаться. На долю комьюнити суммарно приходится около 40 % населения планеты. При этом страны, входящие в объединение, сегодня их 10, обладают огромными технологическими, финансовыми, человеческими и природными ресурсами.

# Международная политика

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