Казань принимает участников саммита БРИКС

В Казани 22 октября стартует саммит БРИКС. Столица Татарстана примет представителей 36 стран, в том числе Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Блок готовится к расширению, и Минск тоже может пополнить его ряды. О том, что Беларусь заинтересована включиться в интеграционные процессы на пространстве сообщества, Александр Лукашенко заявил еще минувшим летом.

Позиции БРИКС на международной арене со временем будут только усиливаться. На долю комьюнити суммарно приходится около 40 % населения планеты. При этом страны, входящие в объединение, сегодня их 10, обладают огромными технологическими, финансовыми, человеческими и природными ресурсами.