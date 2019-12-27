Сухогруз при проходе через Босфор врезался в берег

Новости Турции. Сухогруз под флагом Либерии при проходе через пролив Босфор врезался в берег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошёл в Стамбуле. В результате аварии судно село на мель. На этом отрезке проходит сильное течение. Вероятнее всего, ЧП произошло из-за того, что капитан не справился с управлением.