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Сухогруз при проходе через Босфор врезался в берег

27 декабря 2019 15:02
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Новости Турции. Сухогруз под флагом Либерии при проходе через пролив Босфор врезался в берег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Сухогруз при проходе через Босфор врезался в берег-1

Инцидент произошёл в Стамбуле. В результате аварии судно село на мель. На этом отрезке проходит сильное течение. Вероятнее всего, ЧП произошло из-за того, что капитан не справился с управлением.

Сухогруз при проходе через Босфор врезался в берег-4

По предварительным данным, экипаж корабля не пострадал. На месте происшествия работают служащие береговой охраны.

# Кораблекрушения # Фотофакт

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