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В Женеве начнут штрафовать за использование одноразового пластика

27 декабря 2019 14:53
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Новости Швейцарии. С наступлением 2020 года в Женеве граждан начнут штрафовать за использование одноразового пластика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Женеве начнут штрафовать за использование одноразового пластика-1

За нарушение правил придётся выплатить около 100 долларов. Под запретом окажутся одноразовые пакеты, посуда, столовые приборы, соломинки и саше.

В Женеве начнут штрафовать за использование одноразового пластика-4

Кроме того, власти прекратят выдачу одноразовой упаковочной тары в супермаркетах. Все эти меры входят в план по переработке отходов, который правительство намерено реализовать уже к концу марта.

# Экология # Фотофакт

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