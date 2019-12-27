В Женеве начнут штрафовать за использование одноразового пластика

Новости Швейцарии. С наступлением 2020 года в Женеве граждан начнут штрафовать за использование одноразового пластика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За нарушение правил придётся выплатить около 100 долларов. Под запретом окажутся одноразовые пакеты, посуда, столовые приборы, соломинки и саше.