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Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа

02 февраля 2024 07:58
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Израиль дал согласие на основные условия сделки с ХАМАС, которые были выработаны на переговорах в Париже. Об этом пишет ТАСС.

Представитель министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари заявил, что ХАМАС впервые положительно подтвердил условия будущего соглашения. Посредники разработали предложения, которые включают общее понимание будущей гуманитарной операции. Однако детали еще предстоит обсудить.

Ранее глава политбюро ХАМАСа Исмаил Хания заявил, что движение изучает предложения и ставит в приоритет окончание агрессии и вывод израильских войск из Газы. В предварительном предложении по поводу освобождения заложников говорится о шестинедельном перерыве в боевых действиях и обмене каждого гражданского лица, находящегося в плену у ХАМАС, на трех палестинцев из израильских тюрем.

# Международная политика

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