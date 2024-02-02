Профсоюзы французских фермеров решили прекратить блокаду дорог

Во Франции протестующие фермеры одержали первую крупную победу. Два крупнейших профсоюза, которые выступили организаторами общенациональных акций, решили снять блокаду дорог и заявили об успешных переговорах с властями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот шаг аграрии пошли после того, как премьер-министр Франции объявил о комплексе мер по поддержке сельского хозяйства страны. Он пообещал выделить фермерам финансовую помощь в размере 150 миллионов евро и ужесточить контроль над импортом сельхозпродукции.

Арно Руссо, глава фермерского союза Франции:

Премьер-министр внимательно выслушал нас, пытаясь понять, в чем заключаются наши проблемы. И он пообещал принять все необходимы меры, чтобы решить их.

Арно Гайо, глава союза молодых фермеров Франции:

Мы считаем, что нам необходимо изменить наш образ действий, поэтому мы призываем фермеров приостановить блокаду и вернуться домой. А с понедельника мы приступим к работе в префектурах и министерствах, чтобы внимательно отследить, как обещания премьера будут воплощаться в жизнь.