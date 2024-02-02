МИД РФ прокомментировал решение Эквадора о передаче техники РФ США

Представитель МИД РФ Мария Захарова критикует принятое Эквадором решение о передаче российской техники Соединенным Штатам, называя его опрометчивым и принятым под нажимом. ОБ этом пишет РИА Новости.

Она подчеркнула, что контракты предполагают использование собственности по назначению и не допускают ее передачи третьей стороне без согласия РФ. Захарова высказала сомнение, что США будут предлагать современное снаряжение в обмен на «металлолом», как принято называть в Эквадоре старое российское и украинское оборудование.

Захарова надеется, что в Кито это понимают. Несмотря на возражения Москвы, президент страны Нобоа объявил о намерении обменять это снаряжение на новую американскую технику к концу января.