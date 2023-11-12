Почти 200 тысяч палестинцев за 3 дня ушли из северной части сектора Газа

Ожесточенные бои между израильской армией и боевиками ХАМАС идут вокруг крупнейшей больницы Газы. Она осталась полностью без электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это привело к смерти недоношенного ребенка и четырех других пациентов. Израильские военные пообещали сегодня провести эвакуацию находящихся там детей. Спасаясь от бомбардировок, за последние три дня из северной части сектора бежали почти 200 тысяч палестинцев. На относительно безопасном юге ситуация также достаточно тяжелая. Там уже некуда принимать беженцев, заканчиваются запасы еды и воды.