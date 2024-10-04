ЦАХАЛ расширяет наземную операцию в Ливане – из страны эвакуируют иностранных граждан

Костер геополитического конфликта на Ближнем Востоке разгорается с новой силой и потушить его уже почти невозможно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Интенсивность обстрелов увеличивается, что вынуждает местных жителей бросать все и уезжать. Юг страны превратился в поле боя, там армия Израиля расширяет наземную операцию.

Снова война, нет безопасности, мы этого не хотим, никто не хочет войны. У нас есть дети, у нас есть дом, у нас есть работа, и мы хотим жить в безопасности. Все началось внезапно, конфликт расширился, и мы не могли в это поверить. Мы убежали из своих домов и внезапно оказались на улице.