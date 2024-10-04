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Как минимум миллион ливанцев были вынуждены покинуть свои дома

04 октября 2024 14:57
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Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к перемещению огромного числа жителей. Как минимум миллион ливанцев были вынуждены покинуть свои дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как минимум миллион ливанцев были вынуждены покинуть свои дома-2

Юг страны превратился в поле боя, там армия Израиля расширяет наземную операцию. Сегодня покинуть зону боевых действий стало сложнее. После атаки Израиля по КПП на границе Ливана и Сирии пришлось перекрыть движение по международной автотрассе Бейрут – Дамаск. Теперь людям приходится в буквальном смысле убегать от войны – проехать на транспорте невозможно. За последние 10 дней по этому маршруту прошли как минимум 300 тысяч человек. Покинуть Ливан спешат и европейцы. Спецборта разных стран эвакуируют граждан самолетами.

# Международная политика

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