Захарова назвала позором выборы президента Международной федерации настольного тенниса

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, процесс выборов главы Международной федерации настольного тенниса – вопиющий случай, который войдет в историю спорта в качестве яркого примера «позорной политизации». Об этом пишет ТАСС.

Дипломат разъяснила, что на пост претендовали представительница Швеции Петра Серлинг и Халил аль-Моханнади из Катара. Серлинг известна введением запретов на участие представителей РФ и Беларуси в соревнованиях, поддержкой нелегитимных санкций в отношении России, а также занятием «чем угодно, только не спортом». Халил аль-Моханнади является видным представителем мирового спортивного движения, президентом Азиатского союза настольного тенниса, также он накануне выборов подготовил программу глобального развития указанного вида спорта.

В ходе выборов в Дохе за Халила аль-Моханнади проголосовали 98 выборщиков, за шведку – 87. После чего выясняется, что еще 17 голосов отданы за Серлинг посредством онлайн-голосования. При этом в федерации сообщили о регистрации 16 делегаций для дистанционного голосования. «Откуда взялся еще один голос – непонятно», – подчеркивает дипломат. Позже представители федерации рассказали о том, что голосовавших удаленно – 21. «Грубое нарушение процедуры», – указала Захарова.

