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Бывший советник Зеленского арестован в Украине по подозрению в коррупции

02 апреля 2024 10:48
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Прокуратура Украины по борьбе с коррупцией заявила о задержании группы лиц, в том числе и бывшего советника президента страны Владимира Зеленского, подозреваемых в хищении около 2,5 млн долларов при приобретении трансформаторов. Об этом пишет РИА Новости.
 
Группа создана в 2021 году для осуществления контроля за финансами «Украинской железной дороги». Руководитель группы обеспечил выбор некой компании в роли поставщика трансформаторов по завышенным ценам.

Через посредника трансформаторы приобретались у производителя и реализовывались «Украинской железной дороге» по вдвое завышенным ценам. 

В результате глава и два члена группы были задержаны, а по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Имя бывшего советника Зеленского не разглашается. Ранее Зеленский уволил ряд советников и помощников в рамках «оптимизации» своего штата.

# Международная политика

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