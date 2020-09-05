Бывший сотрудник знаменитого «Южмаша» рассказал о том, что происходит с заводом в последние годы

Что происходит с крупными предприятиями после потери кооперационных связей? Почему после таких проектов в упадок приходят даже гиганты промышленности?
Что происходит с крупными предприятиями после потери кооперационных связей? Почему после таких проектов в упадок приходят даже гиганты промышленности?
Наши коллеги сняли репортаж о сегодняшнем состоянии украинского завода ракетостроения «Южмаш».
Из лидеров ракетостроения в производители трамваев. Украинский «Южмаш» седьмой год не может оправиться от разрыва связей с Россией.
Анатолий Пешко, бывший сотрудник «Южмаша», первый вице-президент Академии экономических наук Украины:
С приходом к власти этих так называемых революционеров – а на самом деле аферистов и проходимцев – к сожалению, предприятие переживает сейчас худшие времена с начала своего существования.
Сотрудничество с Россией прекратилось после Майдана. Надежды на контракты с Европой не оправдались.
Анатолий Пешко:
Никто не заинтересован в том, чтобы Украина имела свое ракетостроение. США и другие Западные страны, получив доступ к этому предприятию, извлекли важнейшую секретную информацию, которая там хранилась. И после этого они делают все, чтобы ликвидировать предприятие как конкурента.
Чтобы держаться на плаву, завод производит трамваи и электробусы. Но объемы производства все равно упали более чем в два раза.
Анатолий Пешко:
Если в ближайший год или два власть в стране не изменится, если не найдется хотя бы одного здравомыслящего человека, то у «Южмаша», как и у других наших уникальных предприятий, будет очень печальный финал.