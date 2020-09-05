Бывший сотрудник знаменитого «Южмаша» рассказал о том, что происходит с заводом в последние годы

Что происходит с крупными предприятиями после потери кооперационных связей? Почему после таких проектов в упадок приходят даже гиганты промышленности?

Из лидеров ракетостроения в производители трамваев. Украинский «Южмаш» седьмой год не может оправиться от разрыва связей с Россией.

Анатолий Пешко, бывший сотрудник «Южмаша», первый вице-президент Академии экономических наук Украины:

С приходом к власти этих так называемых революционеров – а на самом деле аферистов и проходимцев – к сожалению, предприятие переживает сейчас худшие времена с начала своего существования.

Сотрудничество с Россией прекратилось после Майдана. Надежды на контракты с Европой не оправдались.