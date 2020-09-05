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Бывший сотрудник знаменитого «Южмаша» рассказал о том, что происходит с заводом в последние годы

05 сентября 2020 22:35
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Что происходит с крупными предприятиями после потери кооперационных связей? Почему после таких проектов в упадок приходят даже гиганты промышленности?  

Бывший сотрудник знаменитого «Южмаша» рассказал о том, что происходит с заводом в последние годы-1

Наши коллеги сняли репортаж о сегодняшнем состоянии украинского завода ракетостроения «Южмаш».  

Бывший сотрудник знаменитого «Южмаша» рассказал о том, что происходит с заводом в последние годы-4

Из лидеров ракетостроения в производители трамваев. Украинский «Южмаш» седьмой год не может оправиться от разрыва связей с Россией.

Бывший сотрудник знаменитого «Южмаша» рассказал о том, что происходит с заводом в последние годы-7

Анатолий Пешко, бывший сотрудник «Южмаша», первый вице-президент Академии экономических наук Украины:
С приходом к власти этих так называемых революционеров – а на самом деле аферистов и проходимцев – к сожалению, предприятие переживает сейчас худшие времена с начала своего существования.

Сотрудничество с Россией прекратилось после Майдана. Надежды на контракты с Европой не оправдались.

Бывший сотрудник знаменитого «Южмаша» рассказал о том, что происходит с заводом в последние годы-10

Анатолий Пешко:
Никто не заинтересован в том, чтобы Украина имела свое ракетостроение. США и другие Западные страны, получив доступ к этому предприятию, извлекли важнейшую секретную информацию, которая там хранилась. И после этого они делают все, чтобы ликвидировать предприятие как конкурента.

Бывший сотрудник знаменитого «Южмаша» рассказал о том, что происходит с заводом в последние годы-13

Чтобы держаться на плаву, завод производит трамваи и электробусы. Но объемы производства все равно упали более чем в два раза.

Бывший сотрудник знаменитого «Южмаша» рассказал о том, что происходит с заводом в последние годы-16

Анатолий Пешко:
Если в ближайший год или два власть в стране не изменится, если не найдется хотя бы одного здравомыслящего человека, то у «Южмаша», как и у других наших уникальных предприятий, будет очень печальный финал.  

# Экономика # Анатолий Пешко # Фотофакт

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