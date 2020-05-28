Бюджет Нью-Йорка недополучит 9 млрд долларов налогов из-за карантина

Новости США. Из-за введенных карантинных ограничений бюджет Нью-Йорка недосчитается 9 миллиардов долларов налоговых поступлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это лишь приблизительная сумма.

По словам мэра мегаполиса, нехватка средств может повлечь за собой массовые увольнения чиновников органов местной власти. Ответственность за сложившуюся ситуацию градоначальник возложил на республиканцев, которые отказываются одобрить дополнительные ассигнования для оплаты труда властей на местах.