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Бюджет Нью-Йорка недополучит 9 млрд долларов налогов из-за карантина

28 мая 2020 09:03
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Новости США. Из-за введенных карантинных ограничений бюджет Нью-Йорка недосчитается 9 миллиардов долларов налоговых поступлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это лишь приблизительная сумма.

Бюджет Нью-Йорка недополучит 9 млрд долларов налогов из-за карантина-1

По словам мэра мегаполиса, нехватка средств может повлечь за собой массовые увольнения чиновников органов местной власти. Ответственность за сложившуюся ситуацию градоначальник возложил на республиканцев, которые отказываются одобрить дополнительные ассигнования для оплаты труда властей на местах.

Бюджет Нью-Йорка недополучит 9 млрд долларов налогов из-за карантина-4

По предварительным подсчетам, на восстановление экономики городу потребуется около 17 миллиардов долларов, а штату Нью-Йорк – 34 миллиарда.

# Коронавирус # Фотофакт

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