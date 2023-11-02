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Бюджет Минобороны Украины не досчитался более 7 млрд гривен

02 ноября 2023 07:18
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Новости Украины. В Украине подтвердили хищения в Минобороны, когда его главой был Алексей Резников. Из бюджета пропало более 7 миллиардов гривен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бюджет Минобороны Украины не досчитался более 7 млрд гривен-1

Официально в Киеве случившееся назвали «непродуктивным использованием бюджетных средств». В частности, они пошли на закупку продуктов питания. Результаты аудита показали, что провиант для ВСУ приобретали по ценам выше рыночных на 30 %. При этом большая часть продуктов не годилась для приготовления в полевых условиях.

# Хищение # Алексей Резников # Новости Украины # Фотофакт

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