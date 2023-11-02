Бюджет Минобороны Украины не досчитался более 7 млрд гривен

Новости Украины. В Украине подтвердили хищения в Минобороны, когда его главой был Алексей Резников. Из бюджета пропало более 7 миллиардов гривен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официально в Киеве случившееся назвали «непродуктивным использованием бюджетных средств». В частности, они пошли на закупку продуктов питания. Результаты аудита показали, что провиант для ВСУ приобретали по ценам выше рыночных на 30 %. При этом большая часть продуктов не годилась для приготовления в полевых условиях.