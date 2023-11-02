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В Панаме проходят акции против разработки медного рудника

02 ноября 2023 06:19
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Новости Панамы. Акции в Панаме закончились массовыми беспорядками и столкновениями с полицией. Демонстранты выступали против разработки медного рудника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Панаме проходят акции против разработки медного рудника-1

Более 800 человек задержаны. Среди них есть несовершеннолетние. Протесты в стране продолжаются с конца октября. Люди перекрывают дороги, требуя от правительства расторгнуть контракт, который предполагает 20-летнюю эксплуатацию открытого в 2019 году медного рудника и продление работ на такой же срок. Организации по защите окружающей среды, профсоюзы и правозащитники выступают за пересмотр договора.

# Акции протеста # Фотофакт

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