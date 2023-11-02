Байден может отклонить законопроект о помощи Израилю

Новости США. Джо Байден может наложить вето на законопроект республиканцев об оказании помощи Израилю, если он будет одобрен Конгрессом в нынешней форме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Белом доме заявили, что продолжат работу с конгрессменами по вынесению на голосование комбинированного документа, включающего военную помощь для Украины и Израиля. Речь идет о 106 миллиардах долларов. Республиканцы, имеющие большинство в Палате представителей, а также некоторые представители этой партии в Сенате выступают против такого объединения.