Прямой эфир

Байден может отклонить законопроект о помощи Израилю

02 ноября 2023 06:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Джо Байден может наложить вето на законопроект республиканцев об оказании помощи Израилю, если он будет одобрен Конгрессом в нынешней форме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Байден может отклонить законопроект о помощи Израилю-1

В Белом доме заявили, что продолжат работу с конгрессменами по вынесению на голосование комбинированного документа, включающего военную помощь для Украины и Израиля. Речь идет о 106 миллиардах долларов. Республиканцы, имеющие большинство в Палате представителей, а также некоторые представители этой партии в Сенате выступают против такого объединения.

# Международная политика # Джо Байден # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дорогу на Камчатке перекрыли до вечера 2 ноября из-за извержения вулкана
01 ноября 2023 20:49

Дорогу на Камчатке перекрыли до вечера 2 ноября из-за извержения вулкана

Жители Великобиратании стали реже покупать недвижимость
01 ноября 2023 20:49

Жители Великобиратании стали реже покупать недвижимость

Беспрецедентная забастовка автозаводчан в США дала результат – рабочим поднимут зарплаты
01 ноября 2023 20:48

Беспрецедентная забастовка автозаводчан в США дала результат – рабочим поднимут зарплаты