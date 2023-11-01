Прямой эфир

Дорогу на Камчатке перекрыли до вечера 2 ноября из-за извержения вулкана

01 ноября 2023 20:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Дорогу на Камчатке перекрыли из-за мощного извержения вулкана. Ограничение будет действовать до вечера 2 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дорогу на Камчатке перекрыли до вечера 2 ноября из-за извержения вулкана-1

Шлейф пепла протянулся на 365 километров. В регионе объявлен красный код опасности для воздушных судов. Отметим, на протяжении последних нескольких дней вулкан уже выбрасывал пепел на высоту до 10 километров. На случай ЧП в населенных пунктах поблизости созданы необходимые запасы воды, продовольствия и средств индивидуальной защиты. В режим повышенной готовности переведены оперативные службы края.

# Извержение вулкана # Новости России # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Жители Великобиратании стали реже покупать недвижимость
01 ноября 2023 20:49

Жители Великобиратании стали реже покупать недвижимость

Беспрецедентная забастовка автозаводчан в США дала результат – рабочим поднимут зарплаты
01 ноября 2023 20:48

Беспрецедентная забастовка автозаводчан в США дала результат – рабочим поднимут зарплаты

ООН: около 500 иностранцев выехали из сектора Газа в Египет через КПП для беженцев
01 ноября 2023 20:47

ООН: около 500 иностранцев выехали из сектора Газа в Египет через КПП для беженцев