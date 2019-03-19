Более 40 школьников отравились природным газом в Казахстане

Новости Казахстана. 45 человек – 41 школьник и четверо взрослых – отравились газом в Казахстане. Инцидент произошел в Шымкенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В городскую больницу начали поступать дети с явными признаками отравления. Медики оказали ребятам необходимую помощь, провели комплекс детоксикационной терапии. После этого все школьники были выписаны.