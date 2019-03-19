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Власти Японии запретят телесные наказания в семьях

19 марта 2019 09:21
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Новости Японии. Соответствующие поправки к закону о предотвращении издевательств над детьми были приняты на заседании правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Японии запретят телесные наказания в семьях-1

Кроме того, при детских консультациях начнут работу юристы и врачи. На такие меры было решено пойти в связи с растущим числом смертей несовершеннолетних из-за издевательств родителей. После того, как поправки будут приняты парламентом, они вступят в силу 1 апреля 2020 года.

# Дети и родители # Фотофакт

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