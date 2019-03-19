Стрельба на Манхэттэне: четверо ранены

Новости США. Неизвестный открыл стрельбу на Манхэттене. В результате нападения были ранены четверо прохожих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Неизвестный открыл стрельбу на Манхэттене. В результате нападения были ранены четверо прохожих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прибывшие к месту инцидента медики госпитализировали пострадавших. Злоумышленника задержали стражи порядка. Район происшествия оцеплен. По данным полиции, нападавший успел произвести около девяти выстрелов. Мотивы злоумышленника пока неизвестны. Ведется расследование.