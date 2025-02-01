В Германии накаляется обстановка в преддверии парламентских выборов. Бундестаг отклонил законопроект по ужесточению миграционной политики. Ранее его предложил Фридрих Мерц, которого немецкие СМИ уже называли будущим канцлером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно главе Христианско-демократической партии опросы общественного мнения прочили победу, но фаворит гонки проиграл ключевое голосование. На этом фоне эксперты заявляют: Германия переживает политическое землетрясение. Его последствия могут изменить расстановку сил в новом парламенте. Отметим, что предложенный законопроект об ограничении миграции был отклонен с небольшим перевесом голосов. Этому предшествовали трехчасовые консультации, но договориться стороны так и не смогли. А ранее инициатива Мерца вызвала массовые протесты в разных городах ФРГ. Сам политик объяснял необходимость принятия закона безопасностью. В Германии растет число преступлений и, в частности, убийств, совершенных мигрантами.