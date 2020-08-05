Буквы SOS помогли обнаружить моряков на необитаемом острове

Буквы SOS на песке помогли отыскать оказавшихся на необитаемом острове моряков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трое друзей из Микронезии планировали совершить небольшую морскую прогулку на лодке, однако сбились с курса. Вскоре у них закончилось топливо. В результате люди оказались на острове в 190 километрах от места отплытия.

Единственной надеждой на спасение был международный сигнал бедствия, который путешественники нарисовали на пляже. Спустя трое суток буквы с воздуха заметили австралийские и американские военные, которые занимались поисками. Они доставили на остров воду и провизию.