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Буквы SOS помогли обнаружить моряков на необитаемом острове

05 августа 2020 07:10
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Буквы SOS на песке помогли отыскать оказавшихся на необитаемом острове моряков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Буквы SOS помогли обнаружить моряков на необитаемом острове-1

Трое друзей из Микронезии планировали совершить небольшую морскую прогулку на лодке, однако сбились с курса. Вскоре у них закончилось топливо. В результате люди оказались на острове в 190 километрах от места отплытия.

Буквы SOS помогли обнаружить моряков на необитаемом острове-4

Единственной надеждой на спасение был международный сигнал бедствия, который путешественники нарисовали на пляже.

Спустя трое суток буквы с воздуха заметили австралийские и американские военные, которые занимались поисками. Они доставили на остров воду и провизию.

Буквы SOS помогли обнаружить моряков на необитаемом острове-7

После этого к месту отправилось микронезийское патрульное судно, которое взяло моряков на борт.

# Океан # Фотофакт

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