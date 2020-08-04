На восток США обрушился ураган, на западе – лесные пожары

Новости США. Во власти сразу двух стихий оказались Соединённые Штаты Америки. На восточное побережье страны обрушился ураган «Исайя», а в западной части – бушуют масштабные лесные пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Во власти сразу двух стихий оказались Соединённые Штаты Америки. На восточное побережье страны обрушился ураган «Исайя», а в западной части – бушуют масштабные лесные пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дожди и сильный ветер, скорость которого достигает 35 метров в секунду, охватили Северную и Южную Каролину. Объявлено штормовое предупреждение.
Закрыты пляжи и парки. Жители возводят укрепления из мешков с песком.
Между тем, в Калифорнии уже несколько дней сотни спасателей пытаются остановить масштабные пожары. Огнём охвачены тысячи гектаров леса. Из опасных районов эвакуированы почти 10 тысяч жителей. Тушение осложнено непростым рельефом местности. Усугубляют ситуацию жара и сильный ветер.