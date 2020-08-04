На восток США обрушился ураган, на западе – лесные пожары

Новости США. Во власти сразу двух стихий оказались Соединённые Штаты Америки. На восточное побережье страны обрушился ураган «Исайя», а в западной части – бушуют масштабные лесные пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дожди и сильный ветер, скорость которого достигает 35 метров в секунду, охватили Северную и Южную Каролину. Объявлено штормовое предупреждение.

Закрыты пляжи и парки. Жители возводят укрепления из мешков с песком.