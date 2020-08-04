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На восток США обрушился ураган, на западе – лесные пожары

04 августа 2020 16:39
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Новости США. Во власти сразу двух стихий оказались Соединённые Штаты Америки. На восточное побережье страны обрушился ураган «Исайя», а в западной части – бушуют масштабные лесные пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На восток США обрушился ураган, на западе – лесные пожары-1

Дожди и сильный ветер, скорость которого достигает 35 метров в секунду, охватили Северную и Южную Каролину. Объявлено штормовое предупреждение.

На восток США обрушился ураган, на западе – лесные пожары-4

Закрыты пляжи и парки. Жители возводят укрепления из мешков с песком.

На восток США обрушился ураган, на западе – лесные пожары-7

Между тем, в Калифорнии уже несколько дней сотни спасателей пытаются остановить масштабные пожары. Огнём охвачены тысячи гектаров леса. Из опасных районов эвакуированы почти 10 тысяч жителей. Тушение осложнено непростым рельефом местности. Усугубляют ситуацию жара и сильный ветер.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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