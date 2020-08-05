Экономика Швеции преодолела пик пандемии лучше других стран

Новости Швеции. Результат отказа Швеции от карантина из-за COVID-19 ошеломил экономистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно предварительному отчету правительства, падение ВВП страны составит около 7 %. По подсчетам экспертов, эта цифра на две трети меньше, чем в странах еврозоны. К примеру, исторический спад ВВП во Франции – 13,8 %, в Германии – рекордные 10 %.