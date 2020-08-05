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Экономика Швеции преодолела пик пандемии лучше других стран

05 августа 2020 06:44
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Новости Швеции. Результат отказа Швеции от карантина из-за COVID-19 ошеломил экономистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономика Швеции преодолела пик пандемии лучше других стран-1

Согласно предварительному отчету правительства, падение ВВП страны составит около 7 %. По подсчетам экспертов, эта цифра на две трети меньше, чем в странах еврозоны. К примеру, исторический спад ВВП во Франции – 13,8 %, в Германии – рекордные 10 %.

Экономика Швеции преодолела пик пандемии лучше других стран-4

Напомним, в отличие от подавляющего числа государств, Швеция, как и Беларусь, отказалась вводить жесткие ограничения из-за пандемии. Школы и детские сады продолжали работать, не закрывались магазины, рынки и торговые центры. Власти лишь призвали жителей соблюдать меры предосторожности.

# Коронавирус # Фотофакт

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