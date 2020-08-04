Горбатый кит и его детёныш подплыли к сёрферам в Сиднее

Новости Австралии. В австралийском Сиднее запечатлели довольно необычное явление: на одном из местных пляжей взрослый горбатый кит и его детёныш подплыли к серферам на минимальное расстояние, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные жители признаются, что подобного не видели никогда. Обычно, эти млекопитающие не подплывают к людям так близко.

Особенно непривычно это наблюдать сейчас, когда горбатые киты должны мигрировать в тропические воды. Специалисты предполагают, что в нынешнем году здоровье морских гигантов не позволяет им совершать длительные путешествия.