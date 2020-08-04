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Горбатый кит и его детёныш подплыли к сёрферам в Сиднее

04 августа 2020 16:41
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Новости Австралии. В австралийском Сиднее запечатлели довольно необычное явление: на одном из местных пляжей взрослый горбатый кит и его детёныш подплыли к серферам на минимальное расстояние, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Горбатый кит и его детёныш подплыли к сёрферам в Сиднее-1

Местные жители признаются, что подобного не видели никогда. Обычно, эти млекопитающие не подплывают к людям так близко.

Особенно непривычно это наблюдать сейчас, когда горбатые киты должны мигрировать в тропические воды. Специалисты предполагают, что в нынешнем году здоровье морских гигантов не позволяет им совершать длительные путешествия.

Горбатый кит и его детёныш подплыли к сёрферам в Сиднее-4

К такому выводу пришли изучив образцы их слизи. Оказалось, что разнообразие и богатство микробов в организме китов значительно уменьшилось.

# Дикие животные # Фотофакт

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